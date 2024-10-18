Aksaray- Ankara karayolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi ölürken, 34 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBEDİNCE DEVRİLDİ

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Nevşehir'e giden plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİ KUMBUZOĞLU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GEREĞİ YAPILACAK

Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 34 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.