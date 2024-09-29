İzmir​'in Bornova​ ilçesinde dün akşam saatlerinde feci bir kaza​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. (61) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki bir apartmanın demir korkuluklarına çarptı. Korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

YARALILAR VAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçta bulunan M.Y. ve Ü.K.'nin yaralandıkları belirlendi. Hayati tehlikeleri olmayan yaralılar ambulansla İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.