Çorum Belediyesi’ne bağlı ekipler, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerinde kalan kaçak yapının yıkımına başladı.

Yıkım kararına dair kesinleşmiş mahkeme kararı ile birlikte verilen 40 günlük boşaltma süresi ve yine 12 günlük ek sürelerin dolması üzerine bu sabah erken saatlerden itibaren yıkım çalışmalarına başlayan Belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, bir vakfa ait olan yapıyla ilgili yıkım kararını önceden ilgililere tebliğ etmiş, yıkım kararının uygulanacağını ifade etmişti. Vakıf yetkilileri ile yıkım öncesi görüşen Belediye ekipleri herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan tahliye ve yıkım çalışmalarına başladı.

Yapının yıkılması ile Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’nin tamamı çift şeritli olarak hizmete açılmış olacak.