Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmadan statdan ayrıldı. O anlara damga vuran olay ise bir muhabirin Portekizli antrenöre soru sormayı istemesi oldu.

KANARYA DERBİYİ KAYBETTİ

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbisinde mağlubiyet yaşadı.

BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının uzun sürmesi üzerine basın toplantısına katılmadı. Mourinho'yu tam stattan ayrılırken büyük bir sürpriz bekliyordu.

"SEN KİMSİN?"

Portekizli hoca takım otobüsüne giderken "One question (bir soru)" diye seslenen bir muhabirin yanına geldi. Muhabir Mourinho'ya telefonunda bulunan dil çevirme programı aracılığıyla soru sormak istedi. Muhabire sert sert bakan Mourinho, "Sen kimsin", "Şaka mı yapıyorsun, yoksa ciddi misin?" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra da "I dont speak Turkish (Türkçe konuşamıyorum)" diyerek uzaklaştı.