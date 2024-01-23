1. Amatör Küme’de dokuzuncu hafta sonunda Mimar Sinan Gençlikspor hem liderliği hem 1.de avantajı ele geçirdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Mimar Sinan Gençlikspor, Gülabibeyspor önünde son yirmi dakikalık bölümde bulduğu gollerle 3-0 kazanarak hem rakibini puan olarak eşitledi hemde ikili averaj üstünlüğünü ele geçirdi.

Ligin tek namağlup takımı önünde genç kadrosu ile tamamı tecrübeli isimlerden oluşan güçlü rakibi önünde mükemmel bir mücadele örneği gösteren Mimar Sinan 3-0 kazanarak zirveye puan olarak ortak oldu.

Bu galibiyet ile rakibi ile puan eşitliği halinde ikili averaj üstünlüğünüde ele geçiren Mimar Sinan önemli bir avantaj yakaladı.

Şampiyonluk yolunda bu kritik maçın dışında ligde kalma mücadeleside oldukça kızışacak gibi görünüyor.

Ligden düşmesine kesin gözü ile bakılan Alaca Belediyespor’un ara transferde yaptığı takviyelerin ardından çıktığı maçta Kargıserispor önünde 5-1 galip gelerek ilk galibiyetini aldı ve umutlandı.

Haftanın diğer kritik maçında ise Kültürspor, İskilipgücüspor deplasmanında 2-1 galip gelerek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

İskilipspor ise Ulukavakspor deplasmanında üç puanla döndü ve lig üçüncülüğü için avantajlı konuma geçti.

Ligde onuncu hafta maçları pazar günü oynanacak.