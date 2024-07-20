Alıcılar Tarım ve Nazır Alıcı Lidaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alıcı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Çorum tarımının ele alındığı ziyarette, tarıma ivme kazandırılması ile ilgili konular masaya yatırıldı.

Ziyaret ile ilgili bilgi veren Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, "Sertifikalık arpa tohumu ekimini yaygınlaştırmak için Alıcılar Tarım tarafından 2024-2025 Ekim dönemindeki arpa ekecek çiftçilerimize yardımcı olmak için soğuğa ve kurağa dayanıklı Aydan hanım sertifikalık arpa tohumunun ekim döneminde piyasa değeri ne ise hasat döneminde vade farkı olmadan ödemek kaydıyla sertifikalık arpa tohumu çiftçilerimize verilecektir. Odamız yönetimi olarak ilimizde arpa üretiminde rekoltenin yükselmesi için sertifikalık arpa ekiminin yaygınlaştırılması için ekim sezonundan verilecek hasat döneminde vade farkı alınmayacağı beyan edildiğinden ihtiyacı olan çiftçilerimize duyurulur” dedi.