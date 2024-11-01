Hitit Üniversitesinde, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın konuşmacı olarak düzenlenen konferansta Yükseköğretimde kalite güvence sistemleri ve akreditasyonların önemi konuşuldu.

Hitit Üniversitesi tarafından yükseköğretimde kalite ve akreditasyon temalı düzenlenen program çerçevesinde, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından “Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyonların Önemi” başlıklı konferans verildi.

Konferansta konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversite olarak kurumsal akreditasyon çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, konuşmasında Türk yükseköğretim sisteminden bahsederek yaşanan gelişmeleri özetledi. Kurumsal ve program akreditasyonunun önemine değinen Kocabıçak, nitelik ve kalite anlamında önemli bir çaba gösterilmesi gerektiğini ifade ederek kalite güvencesinin artan öneminin altını çizdi.

Prof. Dr. Kocabıçak, sunumunda YÖKAK’ın faaliyetlerine değinerek, Kurumsal Akreditasyon Programı, Kurumsal Dış Değerlendirme Programları ve değerlendirme ölçütleri gibi konularda bilgiler verdi.

Programa Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Senato üyeleri, Genel Sekreter ve yardımcıları, daire başkanları ile birim kalite ekibi üyeleri katıldı.