Ahlatcı Çorum FK ligin 16. hafta maçında bugün Şanlıurfaspor deplasmanında galibiyet serisini dört maça çıkarmak için mücadele edecek. Ligde son üç maçını kazanarak büyük bir çıkış yapan kırmızı siyahlı takım bunu ilk yarının son deplasman maçında Şanlıurfaspor önünde de kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Şanlıurfaspor ile Ahlatçı Çorum FK bugün saat 17’de 11 Nisan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecekler. Ligde son üç maçından galibiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı takım üç maçtır ligde galibiyet sevinci yaşayamayan Urfaspor önünde üç puan mücadelesi verecek.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları devam eden Sadık Arda ve Berkay Can ile sarı kart cezalısı Nalepa bugünki maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan ancak kadroda bulunan Geraldo ve KeremKalafat’ın durumu maç saatinde belli olacak.

Ev sahibi takım Şanlıurfaspor ise kötü gidişe son vermek için sahasındaki maçı kazanmak istiyor. Bu sezon evindeki tek galibiyetini ilk hafta Altay karşısında alan Urfaspor sonraki iç saha maçlarında ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı yeşilli takım ilk yarının evindeki son maçından üç puanla ayrılarak hem moral bulmak hemde taraftarına kendini affettirmek istiyor.

TRT 1 veBein Sports Mak1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak maçı Tekirdağ bölgesi hakemi Mehmet Ali Özer yönetecek.