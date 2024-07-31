Çorumlu Yunus Kabal Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kuruluna seçildi.

Geçtiğimiz hafta yapılan Futbol Federasyonu seçimini kazanan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu bünyesindeki kurulları açıklamaya devam ediyor.

Son olarak açıklanan Prof Dr. Mehmet Emin Birpınar başkanlığındaki 28 kişiden oluşan Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulunda Yunus Kabul’da yer aldı.

İskilip doğumlu ve İskilip’te futbol oynadıktan sonra Ankara’ya taşınan burda bir çok televizyonlarda sunuculuk ve moderatörlük görevlerinde bulunan Yunus Kabal Limak firmasında da danışmanlık görevlerinde bulundu.

Yunus Kabal’ın Dış İlişkiler Kurulu üyeliğinin yanında İbrahim Ethem Hacıismailoğlu’nun danışmanı olarak ta görev yapacağı belirtildi.