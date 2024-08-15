Çorum Yetiştirme Yurdu'ndan ayrılanların geleneksel hale getirdiği pikniğin 6'ncısı geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdi.

Çorum ve diğer illerin yanısıra yurtdışından da çok sayıda yurt kardeşlerinin eş ve çocuklarıyla birlikte katıldığı piknik Sıklık Tabiat Parkı'nda yapıldı.

Piknikte biraraya gelen yurt kardeşleri bol bol sohbet ederek eski günleri yad ettiler.

Pikniğe katılanlar organizeyi yapan Sevgi Yıldız, Ramazan Yıldız, Ercan Püsgüllü ve Hayri Şenöz'e de teşekkür ettiler.

Pikniğe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sahit Aydın, müdür yardımcısı İsmail Yılmaz ile müdürlük personeli Ahmet Yakut da katıldı.