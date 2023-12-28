Yurtlar Turnuvalarında heyecan Geleneksel Türk Okçuluk ile devam etti. Geleneksel Türk Okçuluk turnuvasında yedi erkek ve on beş bayan sporcunun mücadele ettiği turnuvada kızlarda Şeyma Yıldırım ve erkeklerde Ali Çapur birinciliği kazandı.

Yapılan müsabakalar sonunda kızlarda Şeyma Yıldırım birinci olurken Fatma Sena Sarıgeçili ikinci olurken Zehra Demirer üçüncü Esra Denizedalan ise dördüncülük ödülünün sahibi oldular. Erkeklerde ise Ali Çapur’un birinci olduğu turnuva sonunda Furkan Özaydın ikinci İbrahim Dürbin üçüncü olurken Teoman Yıldırım ise dördüncü oldu.

Geleneksel Türk OkçulukYurtlar turnuvasında birinciliği kazanan Şeyma Yıldırım ve Ali Çapur Yurtlar Türkiye Turnuvasında mücadele etmeye hak kazandılar.