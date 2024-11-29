Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yurtlig Bilardo’da il birinciliğinde şampiyon Tunahan Yüksel oldu.

Olimpik Yüzme Havuzu Bilardo Salonu’nda düzenlenen il birinciliğinde sekiz sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda Tunahan Yüksel tüm rakiplerini yenerek birinciliği kazanırken Çağatay Acar ise ikinci oldu.

Şaban Gülmez üçüncü olurken Cumali Doğan ise dördüncü oldu.

Yurtlig Bilardo il birinciliği müsabakaları sonunda düzenlenen törene Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Özdemir, Bilarrdo İl Temsilcisi Emrah Taç ve diğer davetliler tarafından verildi.

Yurtlig Bilardo’da birinci olan Tunahan Yüksel ilimizi grup ve Türkiye finallerinde temsil edecek.