Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yurtlig Bilek Güreşi bayanlarda madalyaların sahipleri belli oldu.

İl Müdürlüğü tarafından organize edilen il birinciliğinde görevli hakemler Baş hakem Hasan Çalışkan, Başar Kemal, Sunal Çalışkan, masa hakemi Mehmet Zahit Çelik ile Ulusal Hakem Edibe Nur Dikici Çelik ve Emrah Alman’ın görev yaptığı müsbakalarda 5 kategoride 16 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şöyle: 55 kilo sağ kol: 1. Zehra Demirci, 2. Fatma Ay, 3. Neslihan Yıldız. 60 kilo sağ kol: 1. Elif Doğan, 2. Turna Karagöz. 65 kilo sağ kol: 1. Nazlı Kahraman, 2. Rabia Pıçakçı, 3. Sude Gölcük. 70 kilo sağ kol: 1. Kübra Karakoyunlu, +75 kilo sağ kol : 1. Rabia Çifci, 2. Adeviya Şerife Karaca, 3. Şükran Aslan.

55 kilo sol kol: 1. Zehra Demirci, 2. Fatma Ay, 3. Neslihan Yıldız. 60 kilo sol kol: 1. Elif Doğan, 2. Turna Karagöz. 65 kilo sol kol: 1. Nazlı Kahraman, 2. Rabia Pıçakçı, 3. Sude Gölcük. 70 kilo sol kol: 1. Kübra Karakoyunlu, +75 kilo sol kol : 1. Rabia Çifci, 2. Adeviya Şerife Karaca, 3. Şükran Aslan.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlerin madalyalarını Genel Koordinatör Deniz Mercan tarafından verildi.