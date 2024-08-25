Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına yarışarak havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ilk olimpiyat madalyasını kazanan Yusuf Dikeç sosyal medyada paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Ancak bu defa ünlü sporcuyu üzen yorumlar yapıldı. Dikeç'in annesiyle olan fotoğrafını hazmedemeyenler aşağılayıcı ifadeler kullandılar. Annesinin başörtülü oluşu üzerinden "Rezil olduk, Arap sanacaklar bizi" şeklinde çirkin yorumlar yapıldı.

YUSUF DİKEÇ'İN "EN DEĞERLİSİ" ANNESİNE HAKARET!

Yusuf Dikeç annesi Hanife Dikeç ile olan bir fotoğrafını "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious...." sözleriyle paylaştı. Dikeç'in paylaşımının altına "Sil şunu, dünyaya rezil olduk" diyerek çirkin yorumlar yapanlara tepki yağdı.

ANNESİ TELEVİZYONDAN İZLEYEREK BU GURURU YAŞAMIŞTI

Anne Hanife Dikeç oğlunun madalya aldığı müsabakayı televizyondan izlediğini anlatarak "Mutluyum, gururluyum. Oğlum yarışmadan sonra aradı, telefonla görüştük. Yaşlı olduğum için çok konuşamadım. Kızım konuştu. Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun Yusuf ile gurur duyuyorum." diye konuşmuştu.