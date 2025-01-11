Ahlatcı Çorum FK ile Tümosan Konyaspor maçında konuk takımın Süper Ligde uzun yıllardır forma giyen milli futbolcusu Yusuf Erdoan maçta top toplayıcı olarak görev yapan Çorum FK alt yapı oyuncuları ile yakından ilgilendi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Yusuf Erdoğan devre arasında saha içinde ısınırken yanına gelen Çorum FK alt yapı futbolcuları ile bire bir görüştü onlarla birlikte ısınma yaptı.

Tecrübeli futbolcu geleceğin yıldızlarına mevkilerini sordu ve onlara nasihatlarda bulunarak çok çalışmalarını istedi. Çorum FK alt yapı futbolcularıda Yusuf Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.