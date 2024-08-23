Çorum Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamından düzenlediği Han Sohbetlerine konuk olan Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, “Türkiye Neden Beklenendir” söyleşisinde Çorumlularla buluştu.

Veli Paşa Hanı’nda gerçekleştirilen söyleşiye AK Parti 27.Dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Veli Paşa Hanı’nda gerçekleştirilen söyleşide Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan İslâm ülkeleri arasında Türkiye’nin yeri, Filisin ve Gazze konularında görüşlerini ortaya kodu, gençlere mesaj verdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın programın ardından yaptığı konuşmada programa katılan Yusuf Kaplan’a teşekkür etti.

Başkan Aşgın, "Türkiye Neden Beklenendir? sorusunun cevabını yazar-mütefekkir Yusuf Kaplan hocamızdan dinledik. Tarih boyunca mazlumun yanında olan bu büyük devlet ve millet, dünya döndükçe bu eşsiz karakteristik özelliğini sürdürecek. Han Sohbetlerinde bizlere fikirleriyle ışık tutan kıymetli hocamıza ve Veli Paşa Hanı'nı dolduran değerli hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

