Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde yüz binlerce kişi bir araya geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılar cami önlerindeki alanlarda toplandı.

Vatandaşların özel araçları veya otobüslerle camilere ulaşması nedeniyle Yenikapı sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Yoğunluk dolayısıyla camilere giremeyen vatandaşlar, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarındaki yeşil alanlarda beraberlerinde getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz için saf tuttu.

Sabah namazının ardından şehitler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Namaz sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcılar ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas’a selam direnişe devam" sloganları attı.

Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan grup, sık sık tekbir getirdi.

Sabah namazının ardından oluşturulan kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşe başladı. Kortejde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı.