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12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finallerinde Çorum Eforspor’dan Osman Efe Yıldırım iki kategoride A 2 barajını geçeerek gümüş madalya kazandı. 1-3 Aralık tarihlerinde Denizli’de yapılan 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesinde Çorum’dan yarışan tek sporcu Osman Efe Yıldırım 50 metre serbest stilde 30.98 ve 50 metre kurbağalama stilinde 39.98’lim derecesi ile A 2 barajlarını geçerek gümüş madalya kazanmayı başardı.

Çorum Eforspor Kulübü Antrenörü Osman Pehlivan ilimizi şampiyonada temsil eden tek sporcu olarak şehrimizi en güzel şekilde temsil eden Osman Efe Yıldırım’ı tebrik etti. Pehlivan yeni sezonda bu tür yarışmalara ilk olarak daha fazla sporcu ile katılım sağlayacaklarını belirterek ‘Amatör spor branşları ve bireysel branşlar başarı sonrasında illerin siyasileri ve yerel büyük firmaların sponsorluk destekleri ile daha da büyük başarılara imza atacağından hiç şüphemiz yok ilimiz ve ilimizin geçleri için herkez elini taşın altına komalı, amatör spor kulüpleri ve antrenörler sporcuları kendi ve veli güçleri ile bir yere kadar taşıyabiliyor. Bu desteklerin artmasını bekliyoruz’ dedi.