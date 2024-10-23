Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine son vermek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların yaya olarak rahat bir ulaşım sağlaması ve kent estetiğini korumak amacıyla Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehrin genelinde kaldırım işgali yapan esnafı uyarıyor.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği ve kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Açıklamada “Şehir genelindeki tüm esnafımıza bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz. Ortak kullanım alanlarımızın işgal edilmemesi konusunda esnafımızın hassasiyet göstereceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.