Rizespor'un sosyal medya hesabından Zafer'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: "Kalecimiz Zafer Görgen'in sezon sonuna kadar Teksüt Bandırmaspor kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Zafer Görgen’e, Teksüt Bandırmaspor forması ile başarılar biliyoruz."

Zafer, geride kalan sezonunda ikinci yarısında da Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giymişti. Balıkesir temsilcisinde 12 maça çıkan Zafer Görgen 12 gole engel olamazken, 4 maçta ise kalesini gole kapamıştı.