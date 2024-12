Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

İl Başkan Yardımcıları Kenan Sir, Burak Özten ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ünal Ceylan ile birlikte Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi’ne giden İl Başkanı Dinçer Solmaz, Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri ve yüklenici firma yöneticileri tarafından karşılandı.

PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan yılmaz, Sobacılar, Çilingirler ve tenekeciler Odası Başkanı hasan İlhan, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, kooperatif yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Alihan İdikut, denetim kurulu üyeleri Halit Bektaş, Ali Okur ve Yunus Türkoğlu, yüklenici firma yöneticisi Çağrı Yaşar’ın da yer aldığı ziyarette, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İNŞAAT SEVİYESİ %50’Yİ GEÇTİ

S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2018 yılında kurulduğunu hatırlatan Başkan Fındıkcı, 1000 dönüm araziye sahip olan kooperatifin 450 dönümünün inşaat alanı olduğunu ve 950 işyeri yapılacağını belirtti.

Son yıllarda üst üstte gelen dünya genelindeki krizlere, pandemiye ve Türkiye’de yaşanan deprem felaketine rağmen inşaat çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini anlatan Fındıkcı, gelinen nokta itibariyle inşaat seviyesinin yüzde 50’inin üzerinde olduğunu vurguladı.

Kooperatif ortaklarının desteğiyle en kısa sürede işyerlerini bitirerek mülk sahiplerine teslim etmeyi amaçladıklarını dile getiren Fındıkcı, “Bizim tek derdimiz Çorum’a bir eser kazandırmak ve ortaklarımızı işyeri sahibi yapmaktır” dedi.

ZANAATKARLAR ÇORUM İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ!

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da böyle bir eserin Çorum’a kazandırılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nin Çorum’un çok ciddi bir ihtiyacını karşılayacak bir proje olduğuna vurgu yaptı.

“Çorum’umuz için kim bir çivi çakıyor, kim hizmet getiriyorsa Allah ondan razı olsun” diyen İl Başkanı Solmaz, CHP olarak her zaman Çorum’a yapılacak her işe katkı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Zanaatkarlar Kooperatif gibi önemli bir projenin Çorum için çok büyük kazanç olduğunu dile getiren Solmaz, Zanaatkarlar’da olduğu gibi Çorum’da her kesimi kapsayan projelere imza atılması gerektiğini kaydetti.

ÇORUM İÇİN ATILACAK HER ADIMA VARIZ

Çorum milliyetçiliğinin öneminden de bahseden Dinçer Solmaz, başta Çorum’a merkezi hükümetten hak ettiği hizmetlerinin getirilmesi olmak üzere her konuda atılacak her adım için parti olarak hazır olduklarını da ifade etti.

Zanaatkarlar Kooperatifi’nin bu duruma getirilmesinden emeği geçenleri kutlayan ve teşekkür eden Dinçer Solmaz, ardından da inşaat sahasını gezdi. Site içerisinde faaliyet gösteren Serhat Şahin’in sahibi olduğu Hitit Palet tesislerini gezen Dinçer Solmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.