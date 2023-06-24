HURŞİT BOZKURT

2022 yılı mali genel kurulunda konuşan kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı, üyelerden aldıkları güç ve yetki ile göreve başladıkları günden itibaren yönetim kurulu ile birlikte tüm enerji ve mesailerinin işyerlerinin yapımına harcadıklarını dile getirdi.

YÜKLENİCİ FİRMA İLE TAMBİR UYUM İÇERİSİNDEYİZ

Kooperatif yönetim kurulu olarak yüklenici firma ile tam bir uyum içerisinde çalışarak Çorum’a Türkiye’ye örnek olabilecek bir sanayi sitesini kazandırmak istediklerini anlatan Başkan Fındıkcı, “Hayat geriye doğru anlaşılır ileriye doğru ise yaşanır. Bu nedenle bir önceki yılın değerlendirmesi her zaman önemlidir. Bizler de geçmiş dönemlerde yapılan hatalardan ders çıkartarak çalışmalarımız devam ettirdik ve bu sayede hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız” dedi.

İNŞAAT SEVİYESİ %50 ORANINA GELDİ

Yapılan tahsilatlar ve kullanılan kredilerle birlikte inşaat çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerinin altını çizen Fındıkcı, kooperatifte inşaat seviyesinin yüzde 50 oranına geldiğini vurguladı.

İNŞAAT MALİYETLERİ 5 YILDA 8 KAT ARTTI

Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyleyen Fındıkcı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, depreme bağlı olarak inşaat maliyetlerinde de ciddi bir artış yaşandığına vurgu yaptı. Maliyetlerin yükselişinin hala da devam ettiğini kaydeden Fındıkcı, TÜİK verilerine göre hazır beton ve çimento endeksi değişiminin son beş yılda yaklaşık 8 kat artış gösterdiğine dikkat çekti.

ÖDEMELERİ AKSATMAYIN ÇAĞRISI!

Hız kazandırdıkları kooperatif inşaatında her hangi bir aksaklık yaşanması için üyelerin desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Fındıkcı, “İnşaatlarımızın devamını sağlamak için siz değerli üyelerimize düşen tek görev kooperatife olan ödemelerinizi aksatmadan süresi içinde yapmanızdır” diye konuştu.

Şehir olarak el ele verildiğinde nasıl güzel işler yapılabileceğinin en güzel örneklerinden birinin Zanaatkarlar Kooperatifi olduğunu belirterek, destek veren herkese şükranlarını ileten Fındıkcı, genel kurulda tüm maddelerin oybirliği ile geçmesinden dolayı da tüm üyelere kendilerine duydukları güven ve desteklerinden dolayı da teşekkür etti.