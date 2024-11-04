İki sezondur Çorum FK forması giyen Zargo Toure Türkiye’de ilk gol sevincini yaşadı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK GOL SEVİNCİ

2018 yılında Trabzonspor’a transfer olan Zargo Torura ardından Gençlerbirliği takımlarında forma giydi ve geçen sezon başında Çorum ‘ya transfer oldu.

Bugüne kadar 4 Türkiye Kupası Süper Ligde 82 ve 1. ligde 44 maçta forma giyen Zargo Toure hiç gol sevinci yaşayamadı.

Tecrübeli futbolcu Keçiörengücü deplasmanında savunmadaki başarılı futbolunu maçın uzatma dakikalarında attığı mükemmel golle süsledi ve büyük sevinç yaşadı.

Zargo Toure Türkiye liglerindeki ilk gol sevincini Keçiörengücü deplasmanında böyle yaşadı.