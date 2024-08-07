Ahlatcı Çorum FK’da Zargo Toore 15 gün sonra takımla çalışmalara başladı. Kırmızı Siyahlı takımın Çorum’da yapılan ilk etap kampında adalesinde sertleşme olması nedeni ile takımdan ayrı olarak özel çalışma yapan Zargo Toure Bolu kampı boyunca bunu devam ettirdi.

Çorum’da başlayan son etap çalışmalarında da özel programda devam eden Zargo Toure bu hafta başından itibaren yapılan denemeler sonunda sakatlığının tamamen geçtiği ve dünki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklandı.

Zargo Toure ilk maçta Ümraniyespor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.