Geçirdiği trafik kazası sonucu verdiği yaşam mücadelesini kaybeden 16 yaşındaki Zehra Almila Yıldız dua ve gözyaşyarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Mustafa Yıldız'ın kızı Zehra Almila Yıldız, bugün öğle namazından sonra Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta çok sayıda kişinin katıldığı cemaat tarafından dua ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Zehra Almila, kendisi küçük yaşta hayata veda ederken, bağışlanan organlarıyla başkalarına hayat verdi.

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Hakimiyet, Zehra Almila'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.