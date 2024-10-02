Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Çorum Okul Sporlarında geçen yıl sporcu sayısı ve faaliyeti olarak 81 ilde çok iyi yerlerde olduğunu belirterek bu başarıda emeği geçen başta önceki İl Müdürü Cemil Çağlar ve Okul Sporları Şube Müdürü ve Tertip Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Şahin globelleşen dünyada yalnızlığa mahkum olan veya edilmek istenen iletişimde kopukluk dışa kapalı kendi dünyasına hapsedilmek istenen çocuklarımıza ufuk açmak için sporun çok önemli olduğunu belirterek ‘çocuklarımıza ufku açık kendisiyle barışık merhamet duygusuna sahip iletişimi yüksek bir birey olmaları yolunda onlara ufuk açacak bedenleri ile uzuvlarını aynı anda geliştirecek sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanında sportif faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Zihnen ve bedenen sağlıklı bir bireyin bile yetiştirmek spor ve çocuklarımızı paylaşmayı disiplini sporu ve farkındalığını oluşturmak çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumanın temel gayesi okul sporlarının önceliği olarak başlattığımız hedefimiz ve gayemizdir.

Geleceğimiz olan istikbalimiz olan gençlerimizi yavrularımızı taa ilkokul çağlarında spor ve farkındalığı oluşturmak kendilerini ve kendi bedenlerini farkına ulaşabilmek adına yapmış olduğumuz spor faaliyetlerinde emeği geçen hizmeti geçen kardeşlerime öğretmenlerime tekrar teşekkür ediyorum.

Yarının geleceği olan evlatlarımıza onlara saygılı olmak onlara bişey bırakmak istiyorsak yapmış olduğunuz işinizin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu hepiniz biliyorsunuz Ben bu ekibe 2023-2024 döneminde göstermiş oldukları gayretinden dolayı teşekkür ederken 2024 2025 dönemini daha azimle daha gayretle istediğimiz çıtanın daha üstünde olmasını temmenni ediyor hepinizi saygı sevgi muhabbetle selamlıyorum’ dedi.