Çorum FK Antrenörü Ziya Akçeken’e ve Boluspor maçını izleyen taraftarlara bir maç ceza.

PFDK’nın geçen hafta sonu Boluspor ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile misafir tribün kale arkası A blokta yer alan Çorum FK taraftarlara bir sonraki misafir olduğu maçta ceza verdi.

Aynı maçta kırmızı kart gören antrenör Ziya Akçeken’e müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırılık nedeni ile 1 maç soyuma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi. Akçeken bugünki maçta bu cezasını çekecek. Boluspor taraftarlarına ise iki blok için bir maç ceza geldi.

Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda çirkin ve kötü tezahürattan Teksüt Bandırmaspor, Kocaelispor, Pendikspor, Iğdır FK, Sakaryaspor’a birer maç blok kapatma cezası verildi.

Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak’a bir maç, Adanaspor’dan Isaac Doncor’a ise iki maç ceza verildi.