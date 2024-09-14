İşletmeciliğini İlhan Özdemir’in yaptığı Zümrüt Halı dualarla açıldı.

Ulukavak Mahallesi Köprübaşı Caddesi numara 6/A (Güneş Gross yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Zümrüt Halı’nın açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, işletme sahibi İlhan Özdemir’e bir hediye takdim edildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Özdemir Aşgın ve davetlilere Zümrüt Halı’yı gezdirerek, halılar hakkında bilgi verdi.

1 ALANA 1 BEDAVA

Çorum’da yaklaşık 17 yıldır halı sektöründe hizmet verdiklerini belirten Özdemir, 800 metrekare yeni yerlerinde açılışa özel 1 halı alana 1 halı bedava kampanyası başlattıklarını söyledi.

Zümrüt Halı olarak Türkiye’nin en büyük halı markalarının bünyelerinde olduğunu belirten Özdemir, Koza, İdeal, Linea, Optima, Dinarsu, Merinos gibi marka halıların satışını yaptıklarını kaydetti.

Zümrüt Halı olarak ayrıca isteğe göre halılara şekil verip kestiklerini belirten Özdemir, açılışa özel kampanya ve indirimlerden yararlanmak isteyen herkesi Zümrüt Halı’ya davet etti.