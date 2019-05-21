‘Erdem Eczanesi’ni sahnelediler

Bilimsel Eczacılığın 180. yıldönümü münasebeti ile Çorum Eczacı Odası tarafından düzenlenen tiyatro gösterisine yoğun katılım sağlandı.

Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenen ‘Erdem Eczanesi’ isimli gösteriyi; T.E.B. Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, İl Defterdarı Durak Cesur, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, SGK Müdürü Ömer Tök, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Evrim Aşkın, Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Candoğan, eczacılar ve aileleri izledi.

(Haber Merkezi)