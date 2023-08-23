Çorum Hakimiyet

Çorum'da bir kişi maganda kurşunu ile yaralandı
ASAYİŞ

Çorum'da bir kişi maganda kurşunu ile yaralandı

Yeni Emniyet Müdürü sahaya indi...200 polisle asayiş uygulaması
GÜNCEL

Yeni Emniyet Müdürü sahaya indi...200 polisle asayiş uygulaması

Çorum'da esnaf küfürlü konuşan kişiyi uyardı, bıçaklandı
ASAYİŞ

Çorum'da esnaf küfürlü konuşan kişiyi uyardı, bıçaklandı

Çorumlu vatandaş Samsun’da boğuldu
GÜNCEL

Çorumlu vatandaş Samsun’da boğuldu

Yoldan çıkan otomobil ters döndü
ASAYİŞ

Yoldan çıkan otomobil ters döndü

'Çok önemli bir galibiyet aldık'
SPOR

'Çok önemli bir galibiyet aldık'

İzmir'de muhteşem galibiyet
SPOR

İzmir'de muhteşem galibiyet

HİTÜ'ye 35 milyon lira ödenek
EĞİTİM

HİTÜ'ye 35 milyon lira ödenek

Göztepe:1-Ahlatcı Çorum FK:2 ⚽
SPOR

Göztepe:1-Ahlatcı Çorum FK:2 ⚽

‘Eski borçlara garanti verilirse Çorumspor’u almaya hazırız’
SPOR

‘Eski borçlara garanti verilirse Çorumspor’u almaya hazırız’

Millet Bahçesi’nde ‘Sıra Gecesi’ne yoğun ilgi
GÜNCEL

Millet Bahçesi’nde ‘Sıra Gecesi’ne yoğun ilgi

“Genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız”
GÜNCEL

“Genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız”

3 çocuk annesi kayıp kadın bulundu
GÜNCEL

3 çocuk annesi kayıp kadın bulundu

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu!
GÜNCEL

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu!

Çorum Belediyesi tükettiği elektriğin yüzde 79’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor
GÜNCEL

Çorum Belediyesi tükettiği elektriğin yüzde 79’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor

Çorum’da 3 çocuk annesi 31 yaşındaki kadın her yerde aranıyor
GÜNCEL

Çorum’da 3 çocuk annesi 31 yaşındaki kadın her yerde aranıyor

Kızılırmak’tan kovalarla su çekerek ağaçları suladı
GÜNCEL

Kızılırmak’tan kovalarla su çekerek ağaçları suladı

Yabancı uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı
ASAYİŞ

Yabancı uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı

Çorum'dan 500 kişi Teknofest'e gidiyor
GÜNCEL

Çorum'dan 500 kişi Teknofest'e gidiyor

Mecitözü'nde ayçiçeği balı hasadı başladı
Mecitözü

Mecitözü'nde ayçiçeği balı hasadı başladı

T
Çorumlu vatandaş Samsun’da boğuldu

Çorumlu vatandaş Samsun’da boğuldu
Kayıp yaşlı adam ölü bulundu!

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu!
‘Kırıkkale-Çorum demir yolunu 2028’de bitirmeyi hedefliyoruz’

‘Kırıkkale-Çorum demir yolunu 2028’de bitirmeyi hedefliyoruz’
Çamlıpınar Köyü'nde yangın

Çamlıpınar Köyü'nde yangın
Borsa İstanbul’da gong Enerya Enerji için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Enerya Enerji için çaldı
Çorum'un hızlı tren projesi yıl sonuna kadar ihale edilecek
Ahlatcı Çorum FK:3-Tuzlaspor:0⚽
Ali Osman Öztürk yeniden atandı 
Sungurlu'da bir kadın vurulmuş halde ölü bulundu
Çorum'da bir tekstil fabrikasında 28 kişi işten çıkarıldı
E-Gazete
Çorum Hakimiyet - 26.08.2023

26.08.2023
Çorum Hakimiyet - 25.08.2023

25.08.2023
Çorum Hakimiyet - 24.08.2023

24.08.2023
Çorum Hakimiyet - 23.08.2023

23.08.2023
'Çok önemli bir galibiyet aldık'

'Çok önemli bir galibiyet aldık'
İzmir'de muhteşem galibiyet
İzmir'de muhteşem galibiyet
Göztepe:1-Ahlatcı Çorum FK:2 ⚽
Göztepe:1-Ahlatcı Çorum FK:2 ⚽
‘Eski borçlara garanti verilirse Çorumspor’u almaya hazırız’
‘Eski borçlara garanti verilirse Çorumspor’u almaya hazırız’
Fatih Selimhan Sarıyer ile anlaştı
Fatih Selimhan Sarıyer ile anlaştı
MHP’nin ilçe kongre takvimi belli oldu

MHP’nin ilçe kongre takvimi belli oldu
‘Çorum'da 14 belediyeyi de kazanmak istiyoruz’
‘Çorum'da 14 belediyeyi de kazanmak istiyoruz’
'Çorum'da seçime kendi adayımız ve logomuzla gireceğiz'
'Çorum'da seçime kendi adayımız ve logomuzla gireceğiz'
Başaranhıncal: Güç birliğine hazırız
Başaranhıncal: Güç birliğine hazırız
Yakup Taş'a partisinde yeni görev
Yakup Taş'a partisinde yeni görev
Ne olacak bu hastane?

Ne olacak bu hastane?
Çorum'da Jinekolojik Onkoloji uzmanı göreve başladı
Çorum'da Jinekolojik Onkoloji uzmanı göreve başladı
Çorum Özel Hastanesi’nde ağrı tedavisi imkanı
Çorum Özel Hastanesi’nde ağrı tedavisi imkanı
Kolonoskopi hakkında bilinmesi gerekenler
Kolonoskopi hakkında bilinmesi gerekenler
Yenidoğan Sarılığında erken tespit önemli
Yenidoğan Sarılığında erken tespit önemli
Çorum'da bir kişi maganda kurşunu ile yaralandı

Çorum'da bir kişi maganda kurşunu ile yaralandı
Çorum'da esnaf küfürlü konuşan kişiyi uyardı, bıçaklandı
Çorum'da esnaf küfürlü konuşan kişiyi uyardı, bıçaklandı
Yoldan çıkan otomobil ters döndü
Yoldan çıkan otomobil ters döndü
Yabancı uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı
Yabancı uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı
Çamlıpınar Köyü'nde yangın
Çamlıpınar Köyü'nde yangın
Borsa İstanbul’da gong Enerya Enerji için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Enerya Enerji için çaldı
‘Yatırımların amacına ulaşması için kur politikası ihracatçının yanında olmalı’
‘Yatırımların amacına ulaşması için kur politikası ihracatçının yanında olmalı’
BDDK onayladı: Adabank’ın yeni sahibi Ahlatcı
BDDK onayladı: Adabank’ın yeni sahibi Ahlatcı
4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 373 TL oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 373 TL oldu
Ahlatcı Holding iştiraki Enerya halka arz oluyor
Ahlatcı Holding iştiraki Enerya halka arz oluyor
Yeni Emniyet Müdürü sahaya indi...200 polisle asayiş uygulaması

Yeni Emniyet Müdürü sahaya indi...200 polisle asayiş uygulaması
Çorumlu vatandaş Samsun’da boğuldu
Çorumlu vatandaş Samsun’da boğuldu
Millet Bahçesi’nde ‘Sıra Gecesi’ne yoğun ilgi
Millet Bahçesi’nde ‘Sıra Gecesi’ne yoğun ilgi
“Genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız”
“Genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız”
3 çocuk annesi kayıp kadın bulundu
3 çocuk annesi kayıp kadın bulundu
Alakart kalitesi ile Kayalı Et Restaurant açıldı

Alakart kalitesi ile Kayalı Et Restaurant açıldı
Polisten uyuşturucu operasyonu
Polisten uyuşturucu operasyonu
HİTÜ'ye 35 milyon lira ödenek

HİTÜ'ye 35 milyon lira ödenek
Manas Üniversitesi Çorumlu gençleri bekliyor
Manas Üniversitesi Çorumlu gençleri bekliyor
HİTÜ'de İşletme Bölümü yeniden öğrenci alacak
HİTÜ'de İşletme Bölümü yeniden öğrenci alacak
LGS şampiyonun hedefi Zeka Mühendisliği
LGS şampiyonun hedefi Zeka Mühendisliği
LGS’de tam puan alan 562 öğrenci arasına girdi
LGS’de tam puan alan 562 öğrenci arasına girdi
Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı
İskilip çileği dünya pazarlarına açılacak

İskilip çileği dünya pazarlarına açılacak
‘Mahalli seçimlerde Türk milliyetçiliği fikri zafere ulaşacaktır’

‘Mahalli seçimlerde Türk milliyetçiliği fikri zafere ulaşacaktır’

 Ayçiçek üreticisi fiyat bekliyor

Ayçiçek üreticisi fiyat bekliyor
Hakimiyet’ten Vali Dağlı’ya hayırlı olsun ziyareti

Hakimiyet’ten Vali Dağlı’ya hayırlı olsun ziyareti

 ‘Kırıkkale-Çorum demir yolunu 2028’de bitirmeyi hedefliyoruz’

‘Kırıkkale-Çorum demir yolunu 2028’de bitirmeyi hedefliyoruz’
Çorum'da bir kişi maganda kurşunu ile yaralandı
ASAYİŞ

Çorum'da bir kişi maganda kurşunu ile yaralandı

Yeni Emniyet Müdürü sahaya indi...200 polisle asayiş uygulaması
GÜNCEL

Yeni Emniyet Müdürü sahaya indi...200 polisle asayiş uygulaması

Çorum'da esnaf küfürlü konuşan kişiyi uyardı, bıçaklandı
ASAYİŞ

Çorum'da esnaf küfürlü konuşan kişiyi uyardı, bıçaklandı

Çorumlu vatandaş Samsun’da boğuldu
GÜNCEL

Çorumlu vatandaş Samsun’da boğuldu

Yoldan çıkan otomobil ters döndü
ASAYİŞ

Yoldan çıkan otomobil ters döndü

'Çok önemli bir galibiyet aldık'
SPOR

'Çok önemli bir galibiyet aldık'

İzmir'de muhteşem galibiyet
SPOR

İzmir'de muhteşem galibiyet

HİTÜ'ye 35 milyon lira ödenek
EĞİTİM

HİTÜ'ye 35 milyon lira ödenek

Göztepe:1-Ahlatcı Çorum FK:2 ⚽
SPOR

Göztepe:1-Ahlatcı Çorum FK:2 ⚽

‘Eski borçlara garanti verilirse Çorumspor’u almaya hazırız’
SPOR

‘Eski borçlara garanti verilirse Çorumspor’u almaya hazırız’

Millet Bahçesi’nde ‘Sıra Gecesi’ne yoğun ilgi
GÜNCEL

Millet Bahçesi’nde ‘Sıra Gecesi’ne yoğun ilgi

“Genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız”
GÜNCEL

“Genç girişimcilerimizin her zaman yanındayız”

3 çocuk annesi kayıp kadın bulundu
GÜNCEL

3 çocuk annesi kayıp kadın bulundu

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu!
GÜNCEL

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu!

Çorum Belediyesi tükettiği elektriğin yüzde 79’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor
GÜNCEL

Çorum Belediyesi tükettiği elektriğin yüzde 79’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor

Çorum’da 3 çocuk annesi 31 yaşındaki kadın her yerde aranıyor
GÜNCEL

Çorum’da 3 çocuk annesi 31 yaşındaki kadın her yerde aranıyor

Kızılırmak’tan kovalarla su çekerek ağaçları suladı
GÜNCEL

Kızılırmak’tan kovalarla su çekerek ağaçları suladı

Yabancı uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı
ASAYİŞ

Yabancı uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı

Çorum'dan 500 kişi Teknofest'e gidiyor
GÜNCEL

Çorum'dan 500 kişi Teknofest'e gidiyor

Mecitözü'nde ayçiçeği balı hasadı başladı
Mecitözü

Mecitözü'nde ayçiçeği balı hasadı başladı

T
Çorumlu vatandaş Samsun’da boğuldu

Çorumlu vatandaş Samsun’da boğuldu

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu!

Kayıp yaşlı adam ölü bulundu!

EKONOMİ
Borsa İstanbul’da gong Enerya Enerji için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Enerya Enerji için çaldı
‘Yatırımların amacına ulaşması için kur politikası ihracatçının yanında olmalı’

‘Yatırımların amacına ulaşması için kur politikası ihracatçının yanında olmalı’
BDDK onayladı: Adabank’ın yeni sahibi Ahlatcı

BDDK onayladı: Adabank’ın yeni sahibi Ahlatcı
4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 373 TL oldu

4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 373 TL oldu
Ahlatcı Holding iştiraki Enerya halka arz oluyor

Ahlatcı Holding iştiraki Enerya halka arz oluyor
Çorum heyetinden Osman Arslan’a hayırlı olsun ziyareti

Çorum heyetinden Osman Arslan’a hayırlı olsun ziyareti
EĞİTİM
HİTÜ'ye 35 milyon lira ödenek

HİTÜ'ye 35 milyon lira ödenek
Manas Üniversitesi Çorumlu gençleri bekliyor

Manas Üniversitesi Çorumlu gençleri bekliyor
HİTÜ'de İşletme Bölümü yeniden öğrenci alacak

HİTÜ'de İşletme Bölümü yeniden öğrenci alacak
LGS şampiyonun hedefi Zeka Mühendisliği

LGS şampiyonun hedefi Zeka Mühendisliği
LGS’de tam puan alan 562 öğrenci arasına girdi

LGS’de tam puan alan 562 öğrenci arasına girdi
Çorum'da YKS heyecanı

Çorum'da YKS heyecanı
Osmancık
Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik tarlaları yeşile büründü

Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik tarlaları yeşile büründü
Osmancık'ta bayram yoğunluğu

Osmancık'ta bayram yoğunluğu
Çorum'da bu ilçe içme suyuna zam yapmama kararı aldı

Çorum'da bu ilçe içme suyuna zam yapmama kararı aldı
Köylerin içme suyu sorunu çözülüyor

Köylerin içme suyu sorunu çözülüyor
Osmancık’ta selin hasarı gideriliyor

Osmancık’ta selin hasarı gideriliyor
Milli Eğitim Bakanlığı Osmancık RAM'a onay verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Osmancık RAM'a onay verdi
POLİTİKA
MHP’nin ilçe kongre takvimi belli oldu

MHP’nin ilçe kongre takvimi belli oldu
‘Çorum'da 14 belediyeyi de kazanmak istiyoruz’

‘Çorum'da 14 belediyeyi de kazanmak istiyoruz’
'Çorum'da seçime kendi adayımız ve logomuzla gireceğiz'

'Çorum'da seçime kendi adayımız ve logomuzla gireceğiz'
Başaranhıncal: Güç birliğine hazırız

Başaranhıncal: Güç birliğine hazırız
Yakup Taş'a partisinde yeni görev

Yakup Taş'a partisinde yeni görev
Deva’dan Silmkent TOKİ konutları önergesi

Deva’dan Silmkent TOKİ konutları önergesi
3 çocuk annesi kayıp kadın bulundu
GÜNCEL

3 çocuk annesi kayıp kadın bulundu

Çorum’da kayıp adamı bulana 150 bin lira para ödülü
GÜNCEL

Çorum’da kayıp adamı bulana 150 bin lira para ödülü

Konutta yılın en yüksek satışı gerçekleşti
GÜNCEL

Konutta yılın en yüksek satışı gerçekleşti

Anadolu Ajansı Osmancık'ı kapak fotoğrafı yaptı
GÜNCEL

Anadolu Ajansı Osmancık'ı kapak fotoğrafı yaptı

Çorum suç oranlarında Türkiye’de ilk üçe girdi
GÜNCEL

Çorum suç oranlarında Türkiye’de ilk üçe girdi

Çorum’dan İstanbul’a uçmak hayal oldu!
GÜNCEL

Çorum’dan İstanbul’a uçmak hayal oldu!

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