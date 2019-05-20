RECEP MEBET
Çorum Belediyesi İkbalkent Kadın Kültür ve Sanat Merkezi (KKSM) Rölyef Atölyesi Sergisi, 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 15.30’da AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde açılacak.
‘Kelebek kanadında saklıydı tüm renkler...’ sloganıyla yapılan duyuruda, 28 Mayıs 2019 tarihine kadar sürecek sergiye tüm sanatseverler davet edildi.
İkbal KKSM’nin rölyef sergisi 26 Mayıs’ta
Çorum Belediyesi İkbalkent Kadın Kültür ve Sanat Merkezi (KKSM) Rölyef Atölyesi Sergisi, 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat 15.30’da AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde açılacak.
RECEP MEBET
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