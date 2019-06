Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum’da hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ö. yönetimindeki 19 US 242 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen Özcan A. yönetimindeki otomobil Selçuk 32. Sokak’ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada ticari araçta bulunan Güldane Ö., Musa Can Ö., Ferhat Ö. ve Altın K. yaralandı. Yol ortasına devrilen araçta bulunan yaralıları vatandaşlar çıkardı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.