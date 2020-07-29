FATİH BATTAR

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Çorum Mecitözü nüfusuna kayıtlı 53 yaşındaki Rakıbe Karakaya'dan iyi haber bugün geldi.

En son 17 Temmuz'da evden çıkan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan yaşlı kadın 12 gün sonra bulundu. Rakıbe Karakaya’nın kızları Ebru Bekdemir ve Kader Karakaya annelerini bulmak için Müge Anlı’nın programına katıldı.

12 gündür haber alınamayan yaşlı kadın Müge Anlı’da ortaya çıktı. Sağlık sorunları olduğu öğrenilen Rakıbe Karakaya İstanbul’un Kartal ilçesinde bulundu.

Anneleri kaybolduğu için çok üzülen Ebru Bekdemir ve Kader Karakaya, annelerinin bulunduğunu duyunca mutluluk gözyaşları döktü.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 18:44