‘Afet desteği istiyoruz’

RECEP MEBET

Çorum’da geçtiğimiz Cuma günü yaşanan şiddetli dolu yağışı sonrası merkez ve ilçelere bağlı pek çok köyde, ekili ve dikili arazilerin zarar gördüğü bildirildi. Yumurta büyüklüğündeki dolu tanelerinin evlerin çatısı ve pencereleri ile güneş enerji sistemlerine zarar verdiğini anlatan vatandaşlar, araçlarda da maddi hasar meydana geldiğine dikkat çektiler.

Tarladaki ürünlerin yanı sıra bağ ve bahçelerdeki meyve ağaçlarını da vuran doluyağışı nedeniyle büyük ekonomik kayıp yaşadıklarını dile getiren üreticiler, yetkililere seslenerek Çorum merkez ile Sungurlu ve Mecitözü dahil olmak üzere felakete maruz kalan tüm ilçe ve köylerin afet bölgesi ilan edilip devlet desteği alınması çağrısında bulundular.