Çorum’da 3 ayda 58 binaya ve 304 daireye yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Yapı İzin İstatistiklerinden "Çorum ili Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Mart 2019" konusunda bir basın bülteni hazırladı. Buna göre; Çorum ili 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısında 47'inci oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum ili 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen 58 bina ile (%0,43) 47'inci sırada yer aldı.

Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 13 bin 574 oldu. İstanbul ili yapı ruhsatı verilen 1 501 bina ile (%11,1) iller arasında ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla 1 440 bina ile (% l 0,6) İzmir ve 1 185 bina ile (%8,7) Muğla illeri izledi. Iğdır ili 3 bina ile (%0,02) son sırada yer aldı.

YAPI RUHSATI VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ 69,7 BİN M2

2019 yılı Ocak-Mart döneminde Çorum ili yapı ruhsatı verilen 69,7 bin m2 alan ile Türkiye'de 53'üncü sırada yer aldı. Çorum ilinde yapı ruhsatı verilen toplam alanın 35,4 bin m2'si (%50,8) konut kullanım alanı, 23,7 bin m2'si (%33,9) konut dışı kullanım alanı ve 10,6 bin m2'si (%15,2) ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 19,7 milyon m2 iken bunun %43,9 (8,6 milyon m2)'si konut,%38,5 ( 7,6 milyon m2)'si konut dışı ve %17,6 (3,5 milyon m2)'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 3,6 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. istanbul'u, 1,4 milyon m2 ile Ankara, 1,2 milyon m2 ile Konya illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan il 6,4 bin m2 Iğdır oldu. Çorum’da 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 106,9 milyon TL oldu. Çorum ilinde 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 106,9 milyon TL olup bu değer ile Türkiye'de 55'inci sırada yer aldı.

Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 31,2 milyar TL oldu. İstanbul ili yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri sıralamasında 6,2 milyar TL değeri ile ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla 2,2 milyar TL değeri ile Ankara ve 1,7 milyar TL değeri ile Konya illeri izledi. Iğdır ili 8,3 milyon TL bina değeri ile son sırada yer aldı.

YAPI RUHSATI VERİLEN DAİRE SAYISI 304

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum ili 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen 304 daire ile 49'uncu sırada yer aldı. Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen toplam daire sayısı 75 bin 183 oldu. İstanbul ilinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 13 bin 668 olup bu değer ile Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Bu ili sırasıyla 4 bin 375 daire ile İzmir ve 3 bin 783 daire ile Konya illeri takip etti. Ardahan ili 12 daire ile son sırada yer aldı.