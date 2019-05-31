‘Tuğla-kiremit güven ve sağlıktır’

Toprak Sanayiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu yağışının, kiremit ürünlerin kalite ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.

Merkez ve çevre köylerde meydana gelen dolu yağışından zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Başaranhıncal, “Çorum Toprak Sanayicileri Koop. ve ilimizde yer alan tüm kiremit üreticilerimizin yazılı, görsel ve sözlü olarak yaptığı bilgilendirmeler ve uyarıları bir kez daha yapmanın boynumuzun borcu olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin genelinde ve ilimizde geçtiğimiz tüm bahar ve güz aylarında yaşandığı gibi bir dolu hadisesi meydana gelmiştir. Dolu sebebi ile kiremit harici çatı kaplama malzemelerinin kullanıldığı çatılarda hasarlar meydana geldiğini görmekteyiz. Kiremit sanayisinin merkezi olan ilimizde dahi bu hasarların meydana gelmiş olmasına ayrıca dikkat çekmek isterim. Özellikle yanlış ve hatalı uygulamalardan kaynaklı mağduriyetler doğmakta ve doğmaya devam etmektedir. Bizler dünyanın tercih ettiği, tamamı yerli üretim olan ve bilinen en kaliteli çatı kaplama ürünlerini üretiyor olmanın sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu hadiselerin tekrar etmemesi en büyük temennimiz fakat müteahhidinden ustasına ev sahibinden kamu görevline kadar bilinçli olmalıyız.” dedi.

Çatılarda kullanılan bitümlü levhalar, metal ve polimer esaslı malzemeler veya diğer çatı kaplamalarından kil kiremit performansı vermesinin beklenemeyeceğini kaydeden Toprak Sanayiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, “Bu tür malzemeler rüzgar, kar, dolu vb gibi iklim şartlarına dayanmamakta ve bunun canında can ve mal kayıplarına sebebiyet vermekte olduğu son yaşanan doğa olayları bir kez daha acı olarak tecrübe etmemizi sağlamıştır. Çatıların uçması, çökmesi, yanması veya delinmesi gibi hadiselerin sebepleri çatı malzemesi, sistemleri ve inşası açısından yapılan hatalı uygulamalar. Hafiflik bahanesi ile kullanılan bu tür ürünler kullanım amacını karşılamıyor ayrıca yapıyı korumuyor, kurtarmıyor olduğu bilinmelidir. Yanmaz, güvenilir, sağlıklı ve doğa dostu ürünler kullanma gerekliliği yasa ve yönetmeliklerimizde de yer alması yani zorunluluk olmasının yanında yaşam alanlarımız veya işyerlerimizde can ve mal güvenliğinin korunması açısından da büyük önem arz etmektedir.

Bizler birçok hatalı uygulama ile karşılaştık ve karşılaşıyoruz bunları sorumluluk bilinci içerisinde şikayet etme yöntemini kullanmadan defalarca bilgilendirme ve gerçeği söyleme yöntemlerini kullanarak kamuoyunun dikkatine sunduk ve sunmaya devam ediyoruz.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi olarak tuğla ve kiremit ürünlerinin sağlık, güvelik ve maliyet açısından en doğru yapı malzemesi olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz. Her zaman yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz hatırlatmayı tekrar yapmak isterim:

Kil kiremit: Doğaldır, kil doğada toprak halinde bulunan içinde Al3O2, Si2O, vb bileşimlerin bulunduğu hammaddelerdir. Bu yüzden doğada saf halde bulunan hammaddelerin pişirilmesiyle oluşturulan kil kiremitler de doğaldır. Uzun ömürlüdür, kiremit ürünleri tarihteki örneklerinde olduğu gibi hiçbir deformasyona uğramadan uzun yıllar sizlere hizmet eder. Yanmazdır, yangın yönetmeliğine göre kil ürünlerin yanıcılık sınıfı test edilmeye gerek olmadan A1(Hiç Yanmaz) sınıfıdır. U.V.(güneş ışınlarına) dayanımı yüksektir, güneş ışınları çok zararlı ışınlardır. Diğer çatı örtü malzemeleri zaman içinde bu ışınlardan zarar görerek deformasyona uğrarken kil kiremit hiçbir şekilde etkilenmez. Su geçirmez, İyi pişen kil malzemelerin su emmesi ve su geçirgenliği sorunsuzdur. Rüzgara Dayanımı yüksektir, Kil kiremitler optimum ağırlıklarda ayarlanarak ve çatıya monte edilmesi ile rüzgar gibi kuvvetler sonucunda hareketleri önlenir. Dona dayanımı yüksektir. Su emmeleri az olduğu için bünyelerinde fazla su tutmazlar ve kısa sürede bu suyu bünyelerinden uzaklaştırırlar. Bu nedenle don olayları sonucunda bünyelerinde su olmadığı için etkilenmezler. TSE Standartlarının 150 donma çözülme çevrim sayısını karışılmakta ve üst seviyelerde performans göstermektedir. Sese karşı izolasyonludur, çatı örtü malzemeleri içinde sese karşı izolasyonu en iyi kil kiremit sağlar. Malzemenin kendi ses emiciliği vardır. Yüksek darbe dayanımına sahiptir, dolu ve üzerinde yapılan hareketlilik ve düşmelere karşı direnci yüksektir. Dünyada bilinen en sağlıklı ve doğal yapı malzemesi pişmiş kilden kiremit ürünler yanmazlık, mukavemet, izolasyon ve bahsedilen diğer tüm özellikleri ile vazgeçilmez bir yapı malzemesi olarak kendini kanıtlamış ve alternatifinin sadece kil kiremitlerin kalitesinin teyit edilmesine vesileolduğunu söylemek zannediyorum yerinde bir tespit olacaktır.

Geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyor ve bizlerden sürekli duyulan unutulmayan ama göz ardı edildiğinde sonuçlarının zarar olduğu Tuğla-kiremit güven ve sağlıktır gerçeğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 09:51