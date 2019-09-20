2 bin kişilik Ahilik Pilavı dağıtıldı

FATİH BATTAR

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara Cuma namazı sonrasında Ulucamii’nde ahilik pilavı ikram edildi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Cuma namazının ardından Ulucamii’de vatandaşlara 2 bin kişilik ahilik pilavı ikram edildi. ÇESOB Başkanı Recep Gür de, Ulu Cami’de gerçekleştirilen pilav ikramına katıldı.



Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çorum'da ahilik pilavı ikram ettiklerini dile getiren Gür, “İnşallah bu kültür çok daha uzun yıllar devam eder. Çünkü Ahilik kültürü farklı bir felsefe. Bu teşkilatta ahilik kültürüyle büyüyen esnafın talim ve terbiyesi farklıdır. Bu kültürle büyüyen vatanına, milletine bağlı olur. Biz de bu kültürü yaşatmak için her yıl cemaatimize ahilik pilavı ikram ediyoruz” dedi

Ahilik Pilav dağıtımına Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, oda başkanları, cami cemaati ve çok sayıda vatandaş katıldı.