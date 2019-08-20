Afetzedelere 5 milyonluk yardım geldi

EROL TAŞKAN

Çorum’da yaşanan fırtına ve sel felaketlerinde ürünleri zarar gören çiftçiler için Cumhurbaşkanlığı’ndan 5 milyonluk yardım geldiği öğrenildi. Yaşanan tüm afetlerde yaraların sarılması için olağanüstü bir çaba sergileyen Vali Mustafa Çiftçi, bu hassasiyetiyle bir kez daha devletin şefkatini gözler önüne serdi.

24-25 Mayıs, 11 Haziran, 5-12 Temmuz tarihlerinde yaşanan fırtına, dolu ve sel felaketlerinde ürünleri zarar gören çiftçilerin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanlığı’ndan destek talebinde bulunan Vali Mustafa Çiftçi’nin destek talebi karşılıksız kalmadı.

Edinilen bilgilere göre gelen 5 milyonluk kaynak, Tarım İl Müdürlüğü tarafından zarar tespitleri yapılan çiftçilerin mağduriyetleri için kullanılacak.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 14:19