‘Akkent, Çorum’un en yeşil mahallesi’

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, ‘Mahallelerimiz’ adlı yazı dizimiz için konuştu.





- Bize mahallenizi tanıtır mısınız?

"Akkent Mahallesi, şehir merkezinin biraz dışında yer alan yeni bir yerleşim yeri. Mahalle sakinlerimiz 2008 yılından itibaren TOKİ konutlarında ikamet etmeye başladı. Mahallemizde 3 ayrı konut grubu bulunuyor. Bunlar 1+1, 2+1, 3+1 dairelerden oluşuyor. Nüfusu yaklaşık 8 bin olan mahallemizde düşük seviyede gelir sahibi ailelerin yoğun bir şekilde yaşıyor. Yeşil alanı en zengin olan mahalleyiz. 4 büyük parkımız bulunuyor. Ayrıca yürüyüş, bisiklet yolları da var. Öte yandan mahallemizde Sevgi Evleri Engelsiz Yaşam Merkezi, 3 cami, Alışveriş Merkezi, Belediye Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi, Spor Salonu ve Atletizm Stadı, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve İktisat Fakültesi bulunuyor. Mahallemizdeki sosyal ve sportif tesislerin hayata geçmesinde emeği olan Belediyemize ve ilgili kurumlara müteşekkiriz.



- Kaç dönemdir muhtarsınız?

"2014 yılından beri severek muhtarlık yapıyorum."



- Bize kendinizden bahseder misiniz?

"1957 yılında Çorum’un Şarışeyh Köyünde doğdum. İlkokul, ortaokul, lise eğitimimi Çorum'da tamamladım. 2 yıllık Kadastro Yüksekokulu ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Emekli olduktan sonra Akkent Mahallesi’ne yerleştik. Mahalle sakinleri ısrarla muhtar olmamı istediler ben de aday oldum. Onlar sayesinde bu göreve devam ediyorum."



- Mahallenizde ön plana çıkan, görülmesini tavsiye ettiğiniz yerler var mı?

"Şehrimizin tamamının izlenebildiği manzaralı yeşil alanımız, adeta bir seyir terasını andırıyor. Bazı insanlar sırf bunun için Mahallemize geliyorlar. Gençler için Gençlik Merkezimiz, çeşitli aktiviteler yapabilecekleri spor tesislerimiz var. Atletizm alanımızın yanı sıra yine belirttiğimiz gibi yürüyüş ve bisiklet yolumuz bulunuyor."



- Mahallenizin sorunları nelerdir?

"Mahallemizin yeni olması sebebiyle bir takım sorunlarımız var. Yerleşim alanımız fiziki olarak büyük olmadığı için bu sorunları birkaç kalem altında sıralayabiliriz.

Bazı sokak ve caddelerde parke ve kilit taşı eksikliği var. Bunların bir an önce yapılması gerekiyor. Şehir merkezinden biraz uzakta kalan mahallemizde çok sayıda sokak hayvanı barınıyor. Zaman zaman saldırganlaşan sokak köpekleri çocuklar ve mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyorlar. Bu nedenle mahallemiz yakınında bir hayvan barınağının bulundurulması gerekiyor.

Ulaşım sorunumuzu Belediyemizin ilgili birimlerine defalarca bildirdik ancak henüz çözüme ulaşamadık. Mahallemizin otobüsü Saat Kulesi’ne ve Hastaneye gidiyor. Mahalle sakinlerimiz diğer mahallelere gitmek için otobüs değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bu durumdan çok rahatsızız. Ayrıca saat 5'ten sonra Organize Sanayi Bölgesi ve Cezaevine otobüs gitmiyor. Vatandaşlarımız bu durumdan da oldukça şikâyetçi."



- Yetkililerden talepleriniz nelerdir?

"Mahallemizdeki parke ve kilit taşlarının düzeltilmesini istiyoruz. Toplu taşıma seferlerinin artırılmasını istiyoruz. Sokak hayvanları için barınak istiyoruz."



- Mahalle sakinlerine iletmek istediğiniz mesajınız var mı?

"Mahalle sakinlerimiz, karşılaştıkları aksaklıkları bize bildirirse Akkent’e en iyi hizmeti sunma konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olurlar. Zaman mefhumu gözetmeksizin mahallemizin hizmetindeyiz. Mahallemizde yeşil alan çok olduğu için sinek ve böcek oluşumu da yoğun. Bu yüzden vektörel mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz. Şahsıma gösterdikleri teveccüh ve desteklerinden dolayı tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum.”