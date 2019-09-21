Amasya'da hırsızlık yapan 2 kişi Çorum'da yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçe sanayisinde değişik tarihlerde birçok iş yerine girerek alüminyum ve demir hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Amasya'da hırsızlık yapan 2 kişi Çorum'da yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçe sanayisinde değişik tarihlerde birçok iş yerine girerek alüminyum ve demir hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Asayiş Şube ekiplerinin yapmış olduğu yoğun kamera incelemesi ve teknik takip sonucu tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çorum’da kıskıvrak yakalanarak Merzifon’a getirildi.
Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan şüpheliler A.Ç. (38) ve F.Ç. (36) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

(İHA)

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
Kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
  1. GÜNCEL