‘Analar evlat nöbetinde Türkiye vicdan nöbetinde’

Çorum İnsani Değerler Platformu (İDP) Dönem Sözcüsü Tekin Çınar, Diyarbakır annelerinin eyleminin, artık sadece annelerin eylemi olmaktan çıktığını ve ülkenin dört bir yanında vicdan nöbetine döndüğünü söyledi.



Kayıp çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirterek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren gözü yaşlı anneleri yakından takip ettiklerini ifade eden İDP Sözcüsü Tekin Çınar, “Her geçen gün sayısı artan ve evlatlarına kavuşma arzusundan başka beklentileri olmayan bir anne hassasiyetiyle; tüm sadeliği, doğallığı ile saf temiz Anadolu insanımızın bu haklı haykırışını duyup da etkilenmemek, görüp de duygulanmamak, gözyaşlarına gözyaşımızla destek olmamak imkânsızdır. Buradaki samimi ve her türlü istismarın dışında son derece sade bir anne hassasiyetiyle yükselen feryatlar toplumumuzu derinden etkiliyor.” dedi.



“Devletimizin kararlı mücadelesi ve milletimizin bir bütün olarak sağduyulu yaklaşımları neticesinde bitme durumuna gelen eli kanlı terör örgütü PKK, insan kaynağını bölgenin çocuklarına musallat olarak ve bu çocukları dağa kaçırarak gidermeye çalışmaktadır.” diyen Çınar, konuya ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Son beş yıl içerisinde, okulunda eğitim görmesi gereken, ülkemizin yarınları diyebileceğimiz 2000 civarında evladımız terör örgütü tarafından dağa kaçırılmıştır. Kaçırılan çocukların aileleri zorla baskı altında tutulmuş ve ses çıkarmaları engellenmiştir. Terör örgütü PKK bir taraftan bölgenin çocuklarını kaçırarak anneleri gözü yaşlı bırakırken bir taraftan da bugüne kadar bölgede 283 okulu yaktı, 135 camiyi hedef aldı, 11 Kur’an kursunu tahrip etti, yüzlerce ambulans ve şantiye araçlarını kundakladı, bölgenin çocuklarına eğitim vermek için gelen 142 öğretmenimizi şehit etti. Bölge insanının bir hak arayışı maskesine sığınarak var olmaya çalışan bu terör yapılanması, aslında en çok bu eylemleriyle bölge insanına zarar verdi. Bu yüzden Diyarbakır ilimizde tüm baskı ve tehditlere rağmen bir yürek yangınının neticesi olarak başlatılan ve her geçen gün yeni ailelerin katılımıyla devam eden bu oturma eylemini anlamlı buluyoruz.

Eli kanlı terör örgütü yapmış olduğu eylemleriyle sadece bölge insanının yüreğini yakmadı. Ülkemizin değişik illerinden kutsal olarak addettiğimiz askerlik görevini ifa etmek için gelen eli kınalı Mehmetçiklerimizi şehit ederek küçük yavruları babasız, anneleri evlatsız bıraktı. Şehirlerimizde sivil halka ateş açmaktan çekinmedi. Müreffeh ve gelişmiş bir ülke olmamızı engelleyemeye çalışan güçlere maşa olmaya devam etti.



‘ANNELERİN ACISI YÜREKLERE İŞLEDİ’

Çorum İnsani Değerler Platformu olarak bizler de bu süreci adım adım takip ediyor, buradaki insanların duygularına ortaklık ettiğimizi ifade ediyoruz. Türkiye terörden çok çekmiştir, hala da çekmeye devam etmektedir. Diyarbakır'daki anneler de bu dayanılmaz acıyı artık yüksek bir sesle, her türlü tehdide rağmen haykırmaktadırlar. "Diyarbakır'da genç bırakmadınız. Ya cezaevinde, ya toprağın altında. Başlarım sizin Kürdistan davanıza! Size verecek çocuğumuz yok!" diyen annenin cümleleri kurşun gibi ağırdı ve yüreklere işledi. Çünkü yürekten yükselmişti bu feryat. Evet burada bir yürek yangını var. Burada yüreğinden konuşan insanlar var. Bizler artık bu yürek yangınının bir an önce sona erdirilmesini istiyoruz.

Annelerin zulme olan bu başkaldırısı, aynı zamanda elinde binlerce masumun kanı olmasına rağmen, her fırsatta kadın haklarından dem vuran terör örgütü ve uzantılarının da gerçek yüzünü göstermesi bakımından da ibretlik bir durumdur. Çorum İnsani Değerler Platformu olarak bu acıya sessiz kalanları da toplumumuzun vicdanına havale ediyoruz. Artık bu eylem sadece gözü yaşlı Diyarbakır annelerinin eylemi olmaktan çıkmıştır. Ülkemizin her ilinden yükselen destek açıklamaları her geçen gün artarak devam edmektedir. Diyarbakır ilimizdeki anne gözyaşlarına ve evlat nöbetlerine ülke insanımızın sahip çıkarak bir vicdan nöbetine dönüşmesini önemli ve anlamlı buluyor, bugüne kadar terör eylemleriyle ahirete intikal etmiş şehitlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet, gözü yaşlı ailelerimize sabırlar diliyoruz.”