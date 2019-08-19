Mardin Belediyesi'ne kayyum olarak atanmasının ardından açıklama yapan Mardin Valisi hemşehrimiz Mustafa Yaman, artık örgüte para gitmeyeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Bu kapsamda Mardin Valisi hemşehrimiz Mustafa Yaman da Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.

Atanmasının ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Yaman, "Milletimizi için çalışacağız. Belediyeler de zaten bunun için vardır. Mardin'in hepsine hizmet gidecek. Artık örgüte para gitmeyecek milletimiz için harcanacak" dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 12:51