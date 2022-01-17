Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
Çorumlu esnaf Erdoğan Çelebi, bugün sabah saatlerinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Olay bugün Bahçelievler 1.Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere sabah saatlerinde evinin balkonundan düşen 66 yaşındaki Erdoğan Çelebi, hayatını kaybetti.
Erdoğan Çelebi'nin düştüğünü gören yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çelebi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022, 15:11