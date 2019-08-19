Belediye’den 5 mahallede 5 konser

Çorum Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yerel sanatçılardan oluşan ekiple 5 mahallede 5 konser etkinliği düzenleyecek.

Çorum Belediyesi Çorumluları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. 5 mahallede 5 konser etkinliğiyle yerel sanatçıları Çorumlularla buluşturuyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hemşehrilerimizi kültürle, sanatla ve sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl uzun bir aradan sonra tekrar 36.Hitit Fuar ve Festivalimizi gerçekleştirerek hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getirirken Çorum'da 4 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklere şahit olduk. Bu yetmez dedik ve yerel sanatçılarımızı sizlerle buluşturmaya karar verdik. 5 mahallemizde 5 konser sloganıyla mahalle konserlerimizi 19 Ağustos Pazartesi saat 20.30'da Akkent Mahallesi Pazar Yerinde başlatıyoruz. 21 Ağustos Çarşamba saat 20.30'da Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkında, 22 Ağustos Perşembe saat 20.30'da Ulukavak Mahallesi İskilipli Atıf Hoca Parkında, 25 Ağustos Pazar Günü saat 20.30'da Bahçelievler Pazar Yerinde ve 27 Ağustos Salı Günü saat 20.30'da Buharaevler Mahallesi Pazar Yerinde gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi mahalle konserlerimize davet ediyorum" dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 12:28