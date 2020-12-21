RECEP MEBET

Çorum’daki bisiklet toplulukları, Gazi ve İnönü Caddeleri’ni içine alan güzergâhta yapılması planlanan bisiklet yolu projesini desteklediklerini açıkladılar.

Bazı işyeri sahiplerinin tepkisi üzerine projede değişikliğe gidilmesini eleştiren bisiklet tutkunları, “Bisiklet yolunda geri adım atılmasın” çağrısında bulundular.

Çorumlu bisiklet tutkunları adına konuşan Erhan Avcı, “Çorum Belediyesi, gerek ÇORBİS gerekse bisiklet yolları uygulaması ile vatandaşın takdirini kazanan örnek bir çalışmaya imza attı” dedi.

'GAZİ ve İNÖNÜ BİSİKLET YOLUNA KAVUŞMALI’

Geçen hafta Gazi Caddesi’nde yapımına başlanan bisiklet yolunun da Çorum halkınca memnuniyetle karşılandığını anlatan Erhan Avcı, “Ancak anlam veremediğimiz bir gelişme sonucu bu önemli projenin akamete uğradığını üzülerek öğrendik. Gazi Caddesi’ne yerleştirilen plastik dubalar bir hafta geçmeden söküldü. Yetkililer önce bisiklet yolunun daraltılacağını açıklarken çok geçmeden iş ‘paylaşımlı bisiklet yolu’na dönüştü. Yani güvenli bisiklet yolları yerine mevcut durumdan pek bir farkı olmayan, taşıtlarla bisikletlilerin aynı yolu kullandığı bir model tercih edildi. Böylece asfalt üzerinde birkaç yerde ‘paylaşımlı bisiklet yolu’ yazılı hatırlatmaların yer alacağı anlaşıldı” diye konuştu.

Bisiklet yollarının Gazi ve İnönü Caddesi’ndeki trafik akışını rahatlatarak acil durumlarda ambulans ve itfaiye araçlarının zaman kaybetmeden vakalara ulaşımını kolaylaştıracağına dikkat çeken Avcı, uygulamaya bir hafta dahi sabır gösteremeyen çevrelere tepki gösterdi.

Yüzlerce bisikletliyi bir araya getiren Çorum Bisiklet Toplulukları’nın, bisiklet yolu konusundaki talep ve uygulamaların takipçisi olacağını vurgulayan Avcı, sosyal mecralarda dile getirdikleri tepkileri sahaya da taşıma konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

‘HER CADDEYE BİSİKLET YOLU İSTİYORUZ’

“Her caddeye bisiklet yolu istiyor, bu hususta atılacak adımları destekliyoruz” diyen Erhan Avcı, bisiklet yolunun olmadığı bir yerde ÇORBİS Projesi’nin de kadük kalacağına işaret etti.

Bisiklet yollarının akülü engelli aracı kullananlar için de güvenli ulaşım hatları teşkil edeceğine değinen Avcı, “Bisiklet şehri olmaya aday olan Çorum’da son yıllarda iki teker kullanımı hayli arttı. Belediyeler, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla yüzlerce bisiklet dağıtıldı. ÇORBİS’le birlikte cadde ve sokaklardaki bisiklet kullanıcısı sayısı zirveye ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ndeki bisiklet yolu uygulaması ve devamında atılan adımlar, bisikletliler ve halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Gazi ve İnönü Caddeleri’nde uygulanacağı açıklanan ve ilk etap çalışmalarına başlanan bisiklet yolu ise birkaç kişinin şikayeti üzerine akamete uğramış görünüyor” ifadelerini kullandı.

Bisiklet yollarının, çift sıra parklar nedeniyle tıkanan caddelerdeki trafik akışında da önemli rahatlamaya neden olacağını vurgulayan Avcı, “Her caddeye bisiklet yolu istiyoruz” diye konuştu.

“Yaya kaldırımlarını işgal edip vatandaşa adım atacak yer dahi bırakmayan, başkası araç park etmesin diye asfaltı kaplayanların bulunduğu bir şehirde yersiz eleştiriler dikkate alınarak bisiklet yolundan vazgeçilmemeli” diyen Avcı, “Bisiklet yolları, ekonomi ve trafikten dert yananların günah keçisi değildir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 19:08