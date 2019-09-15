Buharaevler’in ihtiyaçlarını sıraladı

‘

Mahallelerimiz’ adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu.



- Bize mahallenizi tanıtır mısınız?

"Buharaevler, yaklaşık 27 bin nüfusu ve 18 bin 440 seçmeniyle Çorum’un 4 büyük mahallesinden birisi.

Mahallemizde 20 park, KYK öğrenci yurdu, lise öğrenci pansiyonu, Buhara Kültür Merkezi, Çorum Özel Hastanesi, 3 Aile Sağlığı Merkezi, 4 eczane, Diyaliz Merkezi, 5 camii, Diyanet’e bağlı Kur'an Kursu, 2 İlkokul, 1 ortaokul, lise ve bir de Uygulama Oteli var."





- Kaç dönemdir muhtarsınız?

"31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi’nde aday oldum ve halkımızın teveccühü ile ilk kez bu göreve seçildim. 5 aydır muhtarlık görevimi sürdürüyorum ."



- Bize kendinizden bahseder misiniz?

"1980 yılında İskilip’te doğdum. İlkokul ve Ortaokulu Yeniyapan Köyü’nde, liseyi Uğurludağ Fatih Lisesi’nde tamamladım. Evli 2 çocuk babasıyım. Üstlendiğim vazife doğrultusunda mahallemize en iyi hizmeti sunma bilinciyle çalışmaya gayret ediyorum."



- Mahallenizde ön plana çıkan, görülmesini tavsiye ettiğiniz yerler var mı?

"Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezimiz var. İçerisinde ailecek hoşça vakit geçirilebilecek çeşitli aktivite alanları ve spor salonları var. Bu eşsiz mekâna herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Yenilenip, güzelleşen Manas Parkı’nın yanı sıra açıkhava da vakit geçirilebilecek yerler de bulunuyor.”



- Mahallenizin sorunları nelerdir?

"İbrahim Çayırı ve Mahmutevler’de iletişim açısından fiber altyapı ihtiyacımız var. Islah edilerek üstü kapatılması gereken bazı derelerimiz var. Yağışlı günlerde altyapı yetersizliği nedeniyle sellerin oluştuğu yerler de de düzenleme gerekiyor.

Mahallemizdeki elektrik hattı yeraltına alınması rağmen pek çok yerde boşta kalmış, kaldırılmayı bekleyen direkler var. Öte yandan kaldırım ortasında yer alan panolar da yayaların geçişlerini engelliyor, bu hususta da yetkililerden çözüm bekliyoruz. Mahallemizde trafiğin yoğun olduğu bazı 4 yol ağzı yollarda hız kesiciler yok. Bu nedenle söz konusu yerlerde çok sayıda trafik kazası meydana geliyor. Bu tür yerlerde gerekli tedbirlerin alınmasını ve kasis konulmasını istiyoruz.

Perşembe günleri kurulan semt pazarımızın civarındaki cadde ve sokaklarda ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu hususta da gerekli çözümün sağlanması gerektiğine inanıyoruz.”



- Yetkililerden talepleriniz nelerdir?

"Çorum Belediyesi’nce yapılan kapalı pazarlarımızdan Perşembe Pazarı’nda kullanılan çadır şemsiyelerin kaldırılmasını istiyoruz. Öte yandan yapılaşmanın yoğunlaştığı İbrahim Çayırı bölgesine de yeni bir semt pazarı kurulmasını talep ediyoruz.Mahallemizin bir Aile Sağlığı Merkezi’ne daha ihtiyacı var. Yetkililerden sözünü aldık, bu hususta gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Buhara 2. Sokak’a ATM istiyoruz.

Hz. İbrahim Camii yanındaki boş arsanın da belediyemiz tarafından düzenlenerek halkımızın istifadesine sunulmasını bekliyoruz.

Mahalle sakinlerimizin şikayetlerine konu olan Mahmutevler 6. Sokak ve Mahmutevler 16. Sokaklardaki baz istasyonlarının da kaldırılması talebini yineliyoruz.”



- Mahalle sakinlerine iletmek istediğiniz mesajınız var mı?

"Şahsımı ve ekibimi bu göreve layık gören Buharaevler seçmenlerime çok teşekkür ediyorum. Kapımız halkımıza her vakit açık. Mahallemizin sorunlarını çözmek için elimizden gelen gayreti sergiliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca inşallah Buhara’ya ümit olacağız. Talebimiz üzerine, Belediyemiz Kamışlıevler’de park yapım çalışmalarına başladı. Birçok eksiklerimiz vardı. Bunları ilgili mercilere bildirdik ve çoğunlukla güzel sonuçlara ulaştık. Buharaevler’in ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda en büyük destekçimiz olan Çorum Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese mahallemiz sakinleri adına teşekkürü bir borç biliyorum.”