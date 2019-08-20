Çad’dan Kur’an kokulu hediye geldi

EROL TAŞKAN

Kurban organizasyonu için Çad'da bulunan İnşirah Derneği Çorum Temsilcisi Yavuz Bozdoğan, Çad dönüşü getirdiği Kur'an kokulu özel hediyesiyle gönlümüzü coşturdu.

Türlü imkansızlıklara rağmen Kur'an ilmini hatmeden Afrikalı çocukların defter yerine kullandığı Luh adı verilen yazı tahtasını hediye olarak getiren Yavuz Bozdoğan, bize onur ve hüznü bir arada yaşattı.

Üzerine Kur'an kokusu sinmiş bu hediye, meleklerin kanatlarını ayaklarının altına serdiği Kur'an hadimlerinin elinde şereflenmiş. böylesi bir hediye ile onurlanan gönlümüz, imkansızlıklar içinde olan kardeşlerimizin yoksunluklarını da temsil ettiği için hüzünle doldu.

Sömürü altında yokluklarla imtihan olan hayatların izini taşıyan bu anlamlı hediye, bizim mazlumun derdiyle yanmasını arzu ettiğimiz gönlümüze ateş olup, gayretlerimizi daha da alevlendirecek inşallah.

Gıyabında hazırladığımız Çad haberi için teşekkür ziyaretinde bulunan Yavuz Bozdoğan kardeşime bu anlamlı hediye için ne kadar teşekkür etsem az gelir. Sağolsun, varolsun.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 10:54