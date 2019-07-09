‘Çöplü Mahallesi çöplüğe dönüşmesin’

RECEP MEBET

Çöplü Mahallesi sakinleri, atık kâğıt ve plastik toplayıcılarının yol açtığı çevre kirliliğinden şikâyetçi.



Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetini dile getiren bazı vatandaşlar, mahalledeki metruk evleri ve bahçeleri depo gibi kullanan toplayıcılardan dert yandılar.



Çöplerden toplanan atıklardan etrafa yayılan pis koku ve çirkin görüntünün mahalle sakinlerini derinden etkilediğini anlatan vatandaşlar, yerleşim yerleri içinde bu tür manzaralara müsaade edilmemesini istediler.



Rüzgâr ve sokak hayvanlarının etrafa taşıdığı atıkların çevre kirliliğinin yanı sıra hastalıklara da davetiye çıkardığına işaret eden vatandaşlar, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini ifade ettiler.

“Çöplü Mahallemiz, çöplüğe dönüşmesin” diyen vatandaşlar, yaşanan çevre problemine seyirci kalınmamasını, bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiler.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 20:30