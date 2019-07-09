Çorum’a da açılsın

RECEP MEBET

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetişmesi amacıyla kurulan ‘Diyanet Gençlik Merkezleri’nin Çorum’da da hayata geçirilmesi isteniyor.



Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde faaliyet gösteren Diyanet Gençlik Merkezleri’nde gençlere yönelik çeşitli hizmet programları ve etkinlikler gerçekleştirilerek manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmetleri sunuluyor.

Aile, kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar da yapan Diyanet, gençlik hizmetlerine özel bir önem veriyor.



İLK GENÇLİK MERKEZİ GÜN SAYIYOR

Çorum’daki ilk Diyanet Gençlik Merkezi’nin, Adil Candemir Parkı yanındaki Mehmet Zahid Kotku Camii altında hizmete sunulması planlanıyor.

İşadamı Ahmet Ahlatcı’nın katkılarıyla açılması planlanan merkezin bu alanda önemli bir örnek teşkil edeceğini belirten vatandaşlar, şehir merkezi ve ilçelerde böylesi mekanların sayısının artırılmasını istediler.



Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, “Ülkemizin ve milletimizin geleceğinin teminatı olan gençlerin; bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği ve merhamet duygusuyla yetişmelerine, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve faziletlerin nesilden nesle aktarılarak geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan bu merkezler yaygınlaştırılmalı” ifadelerini kullandılar.



DİYANET GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA

Diyanet İşleri Başkanlığı, her il ve ilçede ‘Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezi’ açılmasını planlıyor.



Gençlik koordinatörleri ile saha çalışmalarını da yoğunlaştırmayı hedefleyen Diyanet, konuyla ilgili yaptığı duyuruda şu bilgilere yer verdi:

“Bir toplumun geleceğe umutla bakabilmesi, öncelikli olarak insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olması ile mümkündür. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Başkanlığımızca gençlere yönelik çeşitli hizmet programları ve faaliyetler yürütülmekte, manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.

Söz konusu hizmetlerin gençlik koordinatörlüğü sistemi ile entegre ve yönerge çerçevesinde başarı ile icra edilebilmesi için kanunda ifade edilen Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezleri’nin kurulması bir zorunluluk halini almıştır.

Konu değişik vesilelerle gündeme getirilmiş ve ayrıca Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün cami müştemilatı bünyesinde, içerisinde etüd ve kurslar için sınıflar, çok amaçlı spor salonu, kütüphane ve okuma salonu, mutfak ve ıslak zeminlerin bulunduğu gençlik merkezlerinin Başkanlık bütçe imkanlarından istifade edilerek kurulması ile ilgili iş ve işlemler hakkında Müftülüklere bildirilmiştir.”