Çorum’da 19 Mayıs coşkusu

FATİH BATTAR

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Pandemi gölgesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamaları ‘Gençlik Yürüyüşü’ ile başladı.

Saat Kulesi’nden Atatürk Anıtı’na kadar bayrak ve flamalarla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe bazı vatandaşlar da balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen kutlama töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Kutlama töreni ‘Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Çorum’da Milli Bayramlar Sergisi’nin gezilmesi ile sona erdi.

Tören sonunda gençler Atatürk Büstü’nün önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.